Внимание — удаленным регионам. Какие проекты реализуют по инициативе «Один район — один проект» в Гомельской области?

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя комитета экономики Гомельского облисполкома Ирина Давыденко в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала, в каких сферах реализуют проекты по инициативе «Один район — один проект» в Гомельской области.
По словам Ирины Давыденко, в реализованных проектах инициативы затронуты практически все сферы производства. «Это производство пластмассовых изделий, различных упаковочных пленок и хлебобулочных изделий. Особое внимание уделяется именно производствам, которые открываются на территории удаленных районов. Там налаживается выпуск швейной продукции и обуви. Спектр охваченных производств довольно широкий», — подчеркнула она.
Инвестиционный проект обычно реализуется в несколько этапов. Инвестиционная фаза длится около трех лет, после чего начинается поэтапный выход на проектные мощности. Как правило, достижение полных проектных мощностей происходит в течение первых двух лет. Окупаемость же проекта наступает примерно через 15 лет, поскольку речь идет о производственных проектах, где эффект от вложений проявляется в долгосрочной перспективе. Только по прошествии такого времени можно оценить эффективность и окупаемость проекта. -0-
