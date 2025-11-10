Внимание — удаленным регионам. Какие проекты реализуют по инициативе «Один район — один проект» в Гомельской области?

Инвестиционный проект обычно реализуется в несколько этапов. Инвестиционная фаза длится около трех лет, после чего начинается поэтапный выход на проектные мощности. Как правило, достижение полных проектных мощностей происходит в течение первых двух лет. Окупаемость же проекта наступает примерно через 15 лет, поскольку речь идет о производственных проектах, где эффект от вложений проявляется в долгосрочной перспективе. Только по прошествии такого времени можно оценить эффективность и окупаемость проекта. -0-