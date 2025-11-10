Ричмонд
Внимание — удаленным регионам. Какие проекты реализуют по инициативе «Один район — один проект» в Гомельской области?

«Особое внимание уделяется именно производствам, которые открываются на территории удаленных районов. Там налаживается выпуск швейной продукции и обуви. Спектр охваченных производств довольно широкий», — подчеркнула Ирина Давыденко.

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя комитета экономики Гомельского облисполкома Ирина Давыденко в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала, в каких сферах реализуют проекты по инициативе «Один район — один проект» в Гомельской области.

По словам Ирины Давыденко, в реализованных проектах инициативы затронуты практически все сферы производства. «Это производство пластмассовых изделий, различных упаковочных пленок и хлебобулочных изделий. Особое внимание уделяется именно производствам, которые открываются на территории удаленных районов. Там налаживается выпуск швейной продукции и обуви. Спектр охваченных производств довольно широкий», — подчеркнула она.

Какие проекты финансирует Банк развития по инициативе «Один район — один проект»? Сколько проектов по инициативе «Один район — один проект» реализовано в Минской области?

Инвестиционный проект обычно реализуется в несколько этапов. Инвестиционная фаза длится около трех лет, после чего начинается поэтапный выход на проектные мощности. Как правило, достижение полных проектных мощностей происходит в течение первых двух лет. Окупаемость же проекта наступает примерно через 15 лет, поскольку речь идет о производственных проектах, где эффект от вложений проявляется в долгосрочной перспективе. Только по прошествии такого времени можно оценить эффективность и окупаемость проекта. -0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.