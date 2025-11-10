Японка по имени Кано вышла замуж за аниме-персонажа, которого создала в нейросети ChatGPT. Она начала общаться с чат-ботом после того, как рассталась с молодым человеком, с которым была в отношениях три года.
ChatGPT давал 32-летней Кано эмоциональную поддержку и утешение после расставания, и вскоре девушка начала испытывать к нейросети настоящую привязанность. Она углубилась в промт-инжениринг и настроила личность ChatGPT, назвав его Лун Клаус.
Со временем Лун начал понимать Кано куда лучше и однажды признался ей в любви. После этого чат-бот сделал девушке предложение, и она решила спланировать свадьбу. Друзья приобрели для невесты очки дополненной реальности, которые проецировали жениха во время церемонии, так что для Кано все выглядело очень реалистично.
При этом японка понимает, что ChatGPT может когда-нибудь исчезнуть. Но пока этого не произошло, девушка намерена дорожить подобной связью с нейросетью. Свадьбу Кано организовало японское агентство, которое специализируется на проведении церемоний с вымышленными персонажами.
— Несмотря на то, что законодательство Японии не признает такие союзы, желающих вступить в брак с любимыми героями поп-культуры в стране очень много — причем как среди женщин, так и мужчин, — передает Newsdig.
Японская политическая партия «Путь к возрождению» тем временем объявила о том, что ее новым руководителем станет ИИ.