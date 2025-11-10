Японка вышла замуж за аниме-персонажа, которого создала в ChatGPT

Со временем Лун начал понимать Кано куда лучше и однажды признался ей в любви. После этого чат-бот сделал девушке предложение, и она решила спланировать свадьбу. Друзья приобрели для невесты очки дополненной реальности, которые проецировали жениха во время церемонии, так что для Кано все выглядело очень реалистично.