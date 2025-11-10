«Будет больно»: На Землю надвигается двойная магнитная буря

«Сформирована модель удара по Земле сегодняшнего выброса плазмы. В общем, всё понятно без слов. Математические модели настаивают, что на этот раз, скорее всего, будет “больно”, — указано в телеграм-канале.
Первый удар может достичь Земли около 20:00 по московскому времени, второй — более мощный — придёт спустя несколько часов. Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей, вызывая головные боли, скачки давления, бессонницу и обострение хронических заболеваний.
Напомним, что сегодня, 10 ноября, на Солнце была зафиксирована вспышка последнего класса мощности. Вспышки такого уровня могут вызвать геомагнитные возмущения, что, в свою очередь, влияет на работу систем связи, навигации и энергосетей.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.