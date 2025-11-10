Германия намерена предложить Бразилии партию основных боевых танков (ОБТ) второго поколения Leopard 2А6, от которых отказалась Украина. Об этом сообщает бразильский портал TechnologiaDefensa со ссылкой на источники в местных вооруженных силах.
— Правительство Германии предложит партию из 65 основных боевых танков Leopard 2A6, а также 78 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A5, взятых из стратегических запасов немецкой армии и отремонтированных компанией KNDS, — говорится в материале.
По информации издания, после передачи Украине в Германии остались 68 устаревших ОБТ, которые не подлежат модернизации. Как утверждает TD, Киев отказался от этих танков, однако официального подтверждения этой информации, как и причин, по которым Украина могла отказаться от немецких ОБТ, пока не предоставляли.
Тем не менее «Леопарды» есть в составе украинской армии, и российским бойцам с успехом удается бороться с ними. Так, командиру российского и советского ОБТ Т-72Б3М российской группировки войск «Днепр» с позывным «Уголек» удалось в дуэли один на один уничтожить немецкий Leopard на расстоянии в шесть километров.
Кроме того, в личной библиотеке президента России Владимира Путина хранится фрагмент подбитого в зоне проведения специальной военной операции немецкого ОБТ.