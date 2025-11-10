Ричмонд
T&D: Украина отказалась от немецких танков Leopard 2A6

Германия намерена предложить Бразилии партию основных боевых танков (ОБТ) второго поколения Leopard 2А6, от которых отказалась Украина. Об этом сообщает бразильский портал TechnologiaDefensa со ссылкой на источники в местных вооруженных силах.

— Правительство Германии предложит партию из 65 основных боевых танков Leopard 2A6, а также 78 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A5, взятых из стратегических запасов немецкой армии и отремонтированных компанией KNDS, — говорится в материале.

По информации издания, после передачи Украине в Германии остались 68 устаревших ОБТ, которые не подлежат модернизации. Как утверждает TD, Киев отказался от этих танков, однако официального подтверждения этой информации, как и причин, по которым Украина могла отказаться от немецких ОБТ, пока не предоставляли.

Тем не менее «Леопарды» есть в составе украинской армии, и российским бойцам с успехом удается бороться с ними. Так, командиру российского и советского ОБТ Т-72Б3М российской группировки войск «Днепр» с позывным «Уголек» удалось в дуэли один на один уничтожить немецкий Leopard на расстоянии в шесть километров.

Кроме того, в личной библиотеке президента России Владимира Путина хранится фрагмент подбитого в зоне проведения специальной военной операции немецкого ОБТ.