Глава Ростовской области поздравил правоохранителей с профессиональным праздником

Юрий Слюсарь опубликовал поздравление в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел России.

— Уважаемые сотрудники полиции и ветераны, ваша работа — не просто служба. Это ежедневный подвиг: защита граждан, обеспечение безопасности, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Глава региона напомнил, что в 2025 году в регионе раскрыли около 17 тысяч преступлений.

— Вы обеспечиваете спокойствие в нашем прифронтовом регионе и помогаете противостоять атакам БПЛА, надежно охраняете порядок в дни важнейших событий — от празднования 80-летия Великой Победы до выборов, — добавил Юрий Слюсарь.

Губернатор от имени всех жителей Дона поблагодарил полицейских за службу и самоотверженный труд.

