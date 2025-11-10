Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нас уже похоронили»: главный тренер ФК «Челябинск» прокомментировал матч с «Уфой»

Главный тренер футбольного клуба «Челябинск» Роман Пилипчук прокомментировал победу над «Уфой» из Башкортостана в матче Первой лиги ФНЛ. Он отметил, что команду «все уже похоронили», указав, что челябинские игроки просто так не сдаются.

Главный тренер футбольного клуба «Челябинск» Роман Пилипчук похвалил команду после матча против «Уфы».

Главный тренер футбольного клуба «Челябинск» Роман Пилипчук прокомментировал победу над «Уфой» из Башкортостана в матче Первой лиги ФНЛ. Он отметил, что команду «все уже похоронили», указав, что челябинские игроки просто так не сдаются.

«Парни, одним словом “Му-жи-ки”. Все нас уже похоронили, то серия не так пошла, то еще что-то не то пошло. Они просто изнутри не знают, что здесь сильные духом люди. Их ничто не cломает. Даже игра вдесятером против одиннадцати. Это стоит дорогого», — сказал главный тренер на видео, опубликованном в официальном telegram-канале клуба.

Неудачно начав игру, челябинцы, играя в меньшинстве, смогли одержать победу со счетом 2:1. Ее команде принес дубль Рамазана Гаджимурадова. Игра прошла 10 ноября 2025 года на домашнем стадионе «Центральный».