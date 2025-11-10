В КБР двое мужчин погибли при взрыве гранаты во время спора из-за долга

По данным следствия, между двумя местными жителями 1965 и 1966 годов рождения возник конфликт из-за долговых обязательств. В ходе ссоры один из участников привёл в действие ручную гранату. Взрыв стал смертельным для обоих — мужчины скончались на месте. Возбуждено уголовное дело, в том числе и по статье о незаконном обороте взрывных устройств. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.