На Ямале простятся сразу с тремя бойцами, погибшими в зоне спецоперации. Фото

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погибли трое наших земляков: гвардии сержант Илья Борисович Истомин, Рядовой Павел Георгиевич Тарымов, Рядовой Дмитрий Александрович Иванов. Церемония прощания с Героями состоится в среду, 12 ноября, в 12:00 на новом кладбище», — сообщается в telegram-канале мэрии.