В России поставили памятник герою популярнейшего мема

В Приморском крае на могиле актера Андрея Неретина, известного по роли вымышленного депутата Виталия Наливкина в скетч-шоу, появился бетонный памятник. Об этом сообщает издание «Подъем».

Герою мема Виталию Наливкину воздвигнули бетонный памятник.

«Простоит сотни лет и переживет, наверное, апокалипсис, не дай бог», — сказал автор скетч-шоу Андрей Клочков о выборе материала для памятника. Отмечается, что цвет монумента определяли путем голосования среди жителей Уссурийского района — большинство отдали голоса за золотой.

По словам Клочкова, идея воздвигнуть монумент появилась еще при жизни артиста. Клочков также отметил, что совпадение даты публикации ролика с установкой памятника с Днем полиции случайно, но символично.

Во время церемонии установки памятника на месте присутствовал актер в форме силовика — по словам режиссера, это реквизит. Клочков выразил надежду, что инсценировка не станет поводом для судебного дела.