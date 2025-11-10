Ричмонд
Православное движение «Сорок сороков» призвало отменить новогодние праздники в РФ

Православное движение «Сорок сороков» призвало к отмене новогодних праздников в России. Об этом рассказал координатор и основатель движения Андрей Кормухин.

Он уточнил, что центр подготовил открытое обращение от имени жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны с просьбой отменить празднование Нового года и направить средства на помощь детям и участникам специальной военной операции.

— В обращении подчеркивается, что многие люди отдают часть своих зарплат и пенсий на поддержку фронта, а также активно участвуют в волонтерских инициативах по сбору гуманитарной помощи, — приводит слова Кормухина Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Еще одно предложение, которое вызвало массу споров, появилось в конце октября. Общественник Вадим Попов предложил ограничить показ на телевидении и стримингах российского мультсериала «Маша и Медведь». По его словам, мультик противоречит российским традиционным ценностям.

В тот же день глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат ГД Нина Останина раскритиковала идею и предложила вместо этого «запретить блогеров с такими глупыми инициативами». «Вечерняя Москва» узнала, правда ли мультфильм запретят и чем вредна практика всезапрета.