Православное движение «Сорок сороков» призвало отменить новогодние праздники в РФ

— В обращении подчеркивается, что многие люди отдают часть своих зарплат и пенсий на поддержку фронта, а также активно участвуют в волонтерских инициативах по сбору гуманитарной помощи, — приводит слова Кормухина Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.