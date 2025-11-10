Охлобыстин назвал песню Высоцкого идеальным саундтреком ядерной войны

Актер Иван Охлобыстин назвал песню «Кони привередливые» авторства Владимира Высоцкого идеальным саундтреком ядерной войны. Об этом российский актер и драматург рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Мир основательно забыл о своих страхах того времени. Сейчас это заретушировано. Поэтому люди не чувствуют опасности. А отсутствие страха — это единственная причина, которая в итоге может привести к ядерному армагеддону», — поделился своим мнением артист о ситуации в мире.
Отвечая на вопрос о том, какая композиция бы подошла в качестве лучшего саундтрека для ядерного апокалипсиса, Охлобыстин назвал песню советского поэта Владимира Высоцкого «Кони привередливые».
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Ивана Охлобыстина, что после окончания горячей фазы специальной военной операции ничего не закончится, а Россия одержит победу, когда мир станет единым.