Греф надел на встречу с Путиным «умное» кольцо

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в понедельник, 10 ноября, надел «умное» кольцо на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Глава финансовой организации рассказал российскому лидеру об инновационных разработках, в том числе о бесконтактной оплате.
— Владимир Владимирович, мы закончили выплату в августе рекордных дивидендов. Мы в этом году заплатили 787 миллиардов дивидендов. Это рекорд на российском рынке, — передает слова Грефа официальный сайт Кремля.
Главе государства во время осмотра научно-технологического университета «Сириус» рассказали о новой разработке под названием «осязашка», которая дает человеку возможность потрогать виртуальное изображение.
Президенту также показали «молодильную» клубнику, которая благодаря генным модификациям содержит в 12 раз больше кверцетина — флавоноида с антиоксидантными свойствами.
Сам Путин отметил существенный прогресс научно-технологического университета. Он напомнил, что образовательный центр начал работу почти ровно десять лет назад — 1 сентября 2015 года.
Председатель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов рассказал Путину о недавно выведенном сорте пшеницы, которому дали название «Зюгановка».