«Максим еще не найден». Волонтеры сказали, что поиски пропавшего под Березино мальчика еще продолжаются

МЧС, милиция и волонтеры третью ночь ищут пропавшего под Березино мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Минской области продолжаются поиски пропавшего 14-летнего Максима Зеньковича. О том, что ребенок все еще не найден по актуальной на 21.00 вечера понедельника, 10 ноября, информации сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

В ПСО пояснили, что поисковая операция проходит в круглосуточном режиме. И с наступлением темного времени суток стало понятно, что поиски пропавшего школьника будут проходить уже третью ночь подряд. Мальчик пропал утром 8 ноября.

Также в поисковом отряде в цифрах раскрыли детали поисковой операции, сообщая, что в ней задействованы свыше 120 добровольцев, более 400 сотрудников различных ведомств, 140 сотрудников лесхоза, а также более 100 поисковиков различных поисково-спасательных и кинологических отрядов. На поиски Максима приехали также 17 эндуристов — профессионалов в одном из видов мотоспорта.

— Приезжают еще эндуристы и квадроциклисты, пешие группы. Применяются беспилотники. Мы не останавливаемся. Мы продолжаем, — прокомментировали в ПСО «Ангел».

Ранее «Комсомолка» писала, что были раскрыты новые подробности поисков пропавшего 14-летнего подростка под Березино: «У мальчика есть проблемы со здоровьем».

Напомним, 14-летний Максим Зенькович на синем велосипеде пропал 8 ноября под Березино. В воскресенье, 9 ноября, сообщили, что уже 362 человека ищут мальчика-подростка под Березино.

Поиски не прекращались и в воскресенье к вечеру уже более 550 человек были задействованы в поисках пропавшего школьника. Тогда же поисковики рассказали, что введены спецмероприятия «Красный щит», а в деревне, где пропал ребенок, был развернут поисковой штаб.

Также видео с места поисков пропавшего мальчика под Березино.