«Максим еще не найден». Волонтеры сказали, что поиски пропавшего под Березино мальчика еще продолжаются

Поиски не прекращались и в воскресенье к вечеру уже более 550 человек были задействованы в поисках пропавшего школьника. Тогда же поисковики рассказали, что введены спецмероприятия «Красный щит», а в деревне, где пропал ребенок, был развернут поисковой штаб.