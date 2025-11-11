Детскую и спортивную площадки обновили в Юсуповском саду

В Юсуповском саду завершили обновление детской и спортивной площадок. Теперь юные петербуржцы могут снова наслаждаться активным отдыхом в этом историческом месте. Об этом сообщил председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко. Проект модернизации получил одобрение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
— На одной из площадок установили песочницу, игровой комплекс, городок, качели, балансир, качалки на пружине и скамейки. На другой площадке появились тренажеры, спортивный комплекс и качели в виде гнезда, — рассказал Петриченко в своем телеграм-канале.
Комитет по благоустройству в этом сезоне обновил множество элементов детских площадок в парках и садах. Также в рамках программы «Петербургские дворы» планируется построить не менее 46 детских и 21 спортивную площадку совместно с муниципальными образованиями.