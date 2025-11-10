Связь древнерусских седел с Монгольской империей объяснили через образ дракона

«Также находка у села Филия позволяет связать такие накладки с восточным миром. Ее прямая аналогия — обломок с изображением дракона из Болгара (современный Татарстан), обнаруженный в 2014 году. Накладка частично обломана, но в сохранившемся абрисе можно предположить первоначальную форму бута. Само изображение сильно потерто, однако в силуэте дракона просматриваются черты, позволяющие соотнести его с новгородскими образами», — отметил Гринев.