Молдову ждёт еще один дождливый день с туманом: Синоптики рассказали, когда появится солнце

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 11 ноября, над Молдовой снова сгущаются тучи: утром и в первой половине дня в столицы и центральных районах ожидается дождь с туманом, температура воздуха будет около +10…+12 °C, но ощущаться значительно прохладнее из-за сырости и ветра.

После вероятность осадков снизится, облачность может начать редеть, однако солнечные лучи пробьются лишь из-за плотного покрова неба и едва ощутят себя — скорее всего день останется пасмурным. Вечером влажность всё ещё будет держаться на высоком уровне.

Так что сегодня лучший выбор в эти дни — плащ, зонтик и непромокаемая обувь.