Молдову ждёт еще один дождливый день с туманом: Синоптики рассказали, когда появится солнце

Во вторник, 11 ноября, над Молдовой снова сгущаются тучи: утром и в первой половине дня в столицы и центральных районах ожидается дождь с туманом, температура воздуха будет около +10…+12 °C, но ощущаться значительно прохладнее из-за сырости и ветра.