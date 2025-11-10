Молдову ждёт еще один дождливый день с туманом: Синоптики рассказали, когда появится солнце

Во вторник, 11 ноября, над Молдовой снова сгущаются тучи: утром и в первой половине дня в столицы и центральных районах ожидается дождь с туманом, температура воздуха будет около +10…+12 °C, но ощущаться значительно прохладнее из-за сырости и ветра.
После вероятность осадков снизится, облачность может начать редеть, однако солнечные лучи пробьются лишь из-за плотного покрова неба и едва ощутят себя — скорее всего день останется пасмурным. Вечером влажность всё ещё будет держаться на высоком уровне.
Так что сегодня лучший выбор в эти дни — плащ, зонтик и непромокаемая обувь.