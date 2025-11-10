Охлобыстин: Если бы так много не тратили на силиконовые груди, мы бы нашли лекарство от рака

Лекарство от рака можно было бы найти, если бы люди не тратили большое количество денег и времени на силиконовые груди. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» выразил российский актер и драматург Иван Охлобыстин.
«В последние 30 лет нас проглотила эпоха оголтелого потребления. Если бы так много денег не уходило на силиконовые груди, мы бы давно уже нашли лекарство от рака», — иронично подчеркнул артист.
По словам Охлобыстина, люди постепенно отказались от общего блага в пользу индивидуального благополучия. При этом масштабы последствий этого решения приобрели «чудовищные формы». А сами люди с появлением и усовершенствованием технологий стали одиноки.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Ивана Охлобыстина, что россиян хотят заставить покупать «Жигули», которые на деле являются не отечественными, а китайскими машинами.