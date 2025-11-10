Избивший жену бразильский боец UFC Годофредо Кастро умер в американской тюрьме

Бывший бразильский боец ММА Годофредо Кастро де Оливейра (Годофредо Пепей) ушел из жизни в возрасте 38 лет. Он умер 9 ноября в тюрьме в американского штате Флорида, где содержался с июня после нападения на свою жену.