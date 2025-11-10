Ричмонд
Избивший жену бразильский боец UFC Годофредо Кастро умер в американской тюрьме

Бывший бразильский боец ММА Годофредо Кастро де Оливейра (Годофредо Пепей) ушел из жизни в возрасте 38 лет. Он умер 9 ноября в тюрьме в американского штате Флорида, где содержался с июня после нападения на свою жену.

Обстоятельства его смерти пока официально не сообщаются. Однако его друг Рони Мариану Безерра заявил, что бразилец покончил с собой, «не выдержав давления».

— Очень грустно терять этого замечательного партнера, несравненного парня. Партнера, друга, брата. Где бы ты ни был, да благословит тебя Бог. Я люблю тебя, брат, — передает слова Безерра Globo.

Кастро арестовали 30 июня по обвинению в избиении своей супруги Самары Мелло. Он запер ее дома, отобрал телефон и не давал ей обратиться за помощью правоохранителей.

Спортсмен провел в UFC 11 боев. Кроме того, в 2024 году он проиграл выборы в муниципальный совет своего родного города Форталеза в Бразилии.