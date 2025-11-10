Литва намерена повторно попросить Белоруссию открыть коридор для застрявших фур

Власти Вильнюса планируют вновь обратиться к Минску с просьбой пропустить через границу застрявшие литовские фуры в Белоруссии. Об этом журналистам заявил председатель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.
«Принято решение повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанций с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны», — сказал Виткаускас.
Известно, что первое подобное предложение литовской стороны успеха не имело. При этом 29 октября граница в одностороннем порядке была закрыта именно Литвой.
Как ранее писал KP.RU, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности открыть границу полностью, учитывая, что не Минск ее закрывал. Он отметил, что пограничники готовы к такому шагу.
Белорусский лидер также высказался непосредственно о застрявших на границе с Литвой грузовых автомобилях. Он подчеркнул, что сейчас все фуры находятся под охраной.