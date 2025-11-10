Регионы РФ приступили к созданию подразделений для защиты критических объектов

В российских регионах начался набор добровольцев для формирования подразделений, которые будут защищать критически важные гражданские объекты. Об этом сообщили власти регионов и муниципалитетов.
В частности, в середине октября в Нижегородской области была сформирована первая группа добровольцев для службы в мобилизационном резерве «Барс-НН». Эти резервисты будут охранять важные объекты на территории региона. Все добровольцы предварительно проходят обучение на полигоне под руководством инструкторов, где изучают огневую, тактическую и инженерную подготовку, а также основы медицинской помощи, радиоэлектронной борьбы, управления и связи.
По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, добровольцы могут совмещать свою текущую гражданскую работу с военной подготовкой и сборами. Им обеспечивается денежное содержание, а на время военных сборов сохраняется рабочее место и зарплата.
— Служба в составе резерва «Барс-НН» не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории региона, — пояснили в пресс-службе.
Также набор добровольцев начался в Тамбовской области, где в городе Котовске активно комплектуют резервистов. В пресс-службе администрации Котовска сообщили, что для повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения и благополучия граждан осуществляется отбор наиболее подготовленных и патриотично настроенных граждан для выполнения мероприятий по защите гражданских объектов. Срок участия резервистов в мероприятиях в качестве мобильных групп составляет 60 суток, из которых 15 отводится на подготовку к выполнению задач, передает ТАСС.
В Министерстве обороны РФ разъяснили, каким образом будет осуществляться материальное обеспечение резервистов, призванных на специальные сборы. Так, резервистам будет компенсирован их средний заработок, расходы на проезд (к военкомату, пункту сбора и обратно), аренду жилья, а также командировочные расходы. Кроме того, во время самих сборов резервисты будут получать оклад по своей воинской должности и месячный оклад в зависимости от присвоенного звания.