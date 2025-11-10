Ричмонд
В Турции более 1000 футболистов обвинили в нелегальных ставках на матчи

Матчи второй и третьей лиг чемпионата страны отложены на две недели.

Источник: Аргументы и факты

Федерация футбола Турции (TFF) направила в дисциплинарный комитет дела 1024 игроков о незаконных ставках на матчи, передает телеканал TRT Haber.

В их числе — игроки 27 клубов премьер-лиги, среди которых — «Галатасарай», «Трабзонспор», «Бешикташ». В связи с этим матчи Второй и Третьей лиг сдвинули на две недели, говорится в сообщении.

При этом 47 футболистов подозревают в игре на тотализаторе через нелегальные сайты. Они были замечены лишь в одном эпизоде ставок, поэтому их дела рассмотрят после получения новых доказательств.

По данным Reuters, все игроки временно отстранены от участия в матчах.

Ранее сообщалось, что TFF приняла решение о временном отстранении 149 профессиональных судей после обнаружения у них счетов в букмекерских конторах.