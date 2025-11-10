Партия Порошенко* в Раде начала процедуру отставки правительства Украины

Депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко* в Верховной раде в понедельник, 10 ноября, объявили о том, что начали процедуру отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства.
Это произошло на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена и совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича, который является одним из ближайших соратников нынешнего главы украинского государства Владимира Зеленского.
— Призываем всех коллег по парламенту, осознающих угрозы для государства, подписаться под отставкой правительства ради формирования правительства национального спасения, — передает сообщение фракции ТАСС.
Сам Миндич, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского», сбежал с Украины в Европу за несколько часов до того, как к нему в дом пришли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). При обыске у него нашли пачки свежеотпечатанных американских долларов.
Кроме того, еще летом Зеленский на фоне скандала все же подписал закон о восстановлении полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.