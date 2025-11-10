Партия Порошенко* в Раде начала процедуру отставки правительства Украины

Сам Миндич, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского», сбежал с Украины в Европу за несколько часов до того, как к нему в дом пришли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). При обыске у него нашли пачки свежеотпечатанных американских долларов.