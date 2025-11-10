Литва повторно обратится к Минску с просьбой пропустить через границу фуры

Напомним, 29 октября Литва, ссылаясь на необходимость борьбы с запусками через границу воздушных шаров с контрабандой, закрыла автодорожную границу с Белоруссией на месяц. В результате в стране застряли несколько тысяч литовских грузовых автомобилей. Минск в ответ запретил движение по дорогам страны зарегистрированных в Литве грузовиков.