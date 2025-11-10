Литва повторно обратится к Минску с просьбой пропустить через границу фуры

Вильнюс снова обратится к Минску и попросит пропустить через границу застрявшие в Белоруссии литовские грузовики, сообщил председатель наццентра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас, пишет ТАСС.
«Принято решение повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны», — заявил Вилмантас Виткаускас.
Отмечается, что первое такое обращение не было успешным.
Напомним, 29 октября Литва, ссылаясь на необходимость борьбы с запусками через границу воздушных шаров с контрабандой, закрыла автодорожную границу с Белоруссией на месяц. В результате в стране застряли несколько тысяч литовских грузовых автомобилей. Минск в ответ запретил движение по дорогам страны зарегистрированных в Литве грузовиков.
Ранее сообщалось, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность конфискации литовских грузовиков, которые застряли в стране после введения Вильнюсом ограничений на границе.