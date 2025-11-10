«Разве он играет»: Карпин отреагировал на скандал с игроком «Динамо» Нгамале

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, продолжит ли футболист Муми Нгамале выступать за «Динамо» после скандала, связанного с изменами и дракой. Об этом пишет Sport24.
—Ситуация влияет на него как на футболиста. Будет ли он играть в «Динамо» после этого? Разве он играет? Иногда выходит, может, так же продолжит. У меня с ним деловые отношения, а про отношения Нгамале со мной надо спросить у него, — приводят слова Карпина в материале.
Карпин отметил, что ему были известны предыдущие нарушения режима игроком, включая опоздания на тренировки. На вопрос о возможных дисциплинарных мерах тренер ответил: «Это вопрос к клубу».
9 ноября Ника Черемисинова, известная под псевдонимом Nikki Seey, сообщила, что пришла с охраной в квартиру, где застала Нгамале с другой женщиной. Блогер отметила, что ранее они жили в этой квартире вместе со спортсменом. Ей нужно было забрать свои вещи после расставания, но футболист отказался их вернуть. В итоге девушке пришлось вызвать охранников, чтобы попасть в квартиру, где она обнаружила свою подписчицу. При этом Черемисинова неоднократно уличала Нгамале в изменах.
По информации Telegram-канала Baza, Нгамале с опозданием прибыл в аэропорт, не успел сесть в самолет и пропустил первую тренировку сборной Камеруна из-за ссоры.