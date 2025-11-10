«Разве он играет»: Карпин отреагировал на скандал с игроком «Динамо» Нгамале

9 ноября Ника Черемисинова, известная под псевдонимом Nikki Seey, сообщила, что пришла с охраной в квартиру, где застала Нгамале с другой женщиной. Блогер отметила, что ранее они жили в этой квартире вместе со спортсменом. Ей нужно было забрать свои вещи после расставания, но футболист отказался их вернуть. В итоге девушке пришлось вызвать охранников, чтобы попасть в квартиру, где она обнаружила свою подписчицу. При этом Черемисинова неоднократно уличала Нгамале в изменах.