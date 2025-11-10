Ричмонд
Названы дата и место прощания с художником Эриком Булатовым

Церемония прощания с художником-концептуалистом Эриком Булатовым состоится 14 ноября в Свято-Троицком кафедральном соборе в Париже. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на окружение артиста.

Один из важнейших советских и российских художников, основатель соц-арта Эрик Булатов ушел из жизни 9 ноября в возрасте 92 лет. Причиной смерти артиста стала эмфизема легких. В своих картинах он часто работал с текстом, шрифтом и советскими словесными формулами, совмещая их с реалистическими изображениями.

Среди его самых известных произведений «Вход — нет входа», «Свобода» и «Живу — вижу». Еще одно известное полотно — «Слава КПСС», созданное в 1975 году, было продано на аукционе Phillips в Лондоне в 2008 году за два миллиона долларов.

Работы Булатова сегодня находятся в крупнейших музеях мира, включая Третьяковскую галерею, Центр Помпиду, Музей Гуггенхайма и другие.