Названы дата и место прощания с художником Эриком Булатовым

Церемония прощания с художником-концептуалистом Эриком Булатовым состоится 14 ноября в Свято-Троицком кафедральном соборе в Париже. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на окружение артиста.
Один из важнейших советских и российских художников, основатель соц-арта Эрик Булатов ушел из жизни 9 ноября в возрасте 92 лет. Причиной смерти артиста стала эмфизема легких. В своих картинах он часто работал с текстом, шрифтом и советскими словесными формулами, совмещая их с реалистическими изображениями.
Среди его самых известных произведений «Вход — нет входа», «Свобода» и «Живу — вижу». Еще одно известное полотно — «Слава КПСС», созданное в 1975 году, было продано на аукционе Phillips в Лондоне в 2008 году за два миллиона долларов.
Работы Булатова сегодня находятся в крупнейших музеях мира, включая Третьяковскую галерею, Центр Помпиду, Музей Гуггенхайма и другие.