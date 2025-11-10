Названы дата и место прощания с художником Эриком Булатовым

Один из важнейших советских и российских художников, основатель соц-арта Эрик Булатов ушел из жизни 9 ноября в возрасте 92 лет. Причиной смерти артиста стала эмфизема легких. В своих картинах он часто работал с текстом, шрифтом и советскими словесными формулами, совмещая их с реалистическими изображениями.