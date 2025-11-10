У границы РФ заметили самолёт-разведчик США Bombardier ARTEMIS II

У российской границы зафиксирован американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По данным канала, воздушное судно ведёт наблюдение за территорией Калининградской области и акваторией Балтийского моря. Данный борт способен работать на высоте свыше 12 км и собирать данные о характеристиках и координатах объектов противовоздушной обороны и других стратегически важных целей.
«Появление Bombardier ARTEMIS II в районе Балтийского моря свидетельствует о том, что НАТО продолжает политику эскалации и дестабилизации обстановки у границ РФ, собирая разведданные, которые в гипотетическом сценарии могут быть использованы для целеуказания при нанесении ударов», — сказано в сообщении.
Накануне самолёт-разведчик ВВС США Boeing RC-135U пролетел над акваторией Чёрного моря и сделал разворот в районе Сочи.
В конце октября сообщалось, что у Санкт-Петербурга был замечен американский самолёт-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint.