У границы РФ заметили самолёт-разведчик США Bombardier ARTEMIS II

«Появление Bombardier ARTEMIS II в районе Балтийского моря свидетельствует о том, что НАТО продолжает политику эскалации и дестабилизации обстановки у границ РФ, собирая разведданные, которые в гипотетическом сценарии могут быть использованы для целеуказания при нанесении ударов», — сказано в сообщении.