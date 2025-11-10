Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У границы РФ заметили самолёт-разведчик США Bombardier ARTEMIS II

Американский разведывательный борт зафиксирован рядом с Калининградом.

Источник: Аргументы и факты

У российской границы зафиксирован американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, воздушное судно ведёт наблюдение за территорией Калининградской области и акваторией Балтийского моря. Данный борт способен работать на высоте свыше 12 км и собирать данные о характеристиках и координатах объектов противовоздушной обороны и других стратегически важных целей.

«Появление Bombardier ARTEMIS II в районе Балтийского моря свидетельствует о том, что НАТО продолжает политику эскалации и дестабилизации обстановки у границ РФ, собирая разведданные, которые в гипотетическом сценарии могут быть использованы для целеуказания при нанесении ударов», — сказано в сообщении.

Накануне самолёт-разведчик ВВС США Boeing RC-135U пролетел над акваторией Чёрного моря и сделал разворот в районе Сочи.

В конце октября сообщалось, что у Санкт-Петербурга был замечен американский самолёт-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше