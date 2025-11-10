РПЦ будет проводить молебны о вразумлении женщин, желающих совершить аборт

Русская православная церковь (РПЦ) подготовила проект молебного чина под названием «о вразумлении хотящих погубити плод во чреве своем». Он призван духовно поддержать тех женщин, которые рассматривают возможность прерывания беременности.
Решение о подготовке такого молебна принял Священный синод. Проект текста разработала рабочая группа синодальной богослужебной комиссии под председательством митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.
— Поект предполагает совершение молебна ежегодно 29 декабря (11 января по новому стилю) — в день памяти Вифлеемских младенцев, или в другой день по усмотрению настоятеля храма, — передает Агентство городских новостей «Москва».
Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что запрет абортов приведет к ухудшению здоровья женщин и повлияет на их репродуктивные функции. Она также обратила внимание на то, что запрет абортов повлечет за собой появление черного рынка услуг по прерыванию беременности.
До этого Минздрав расширил список возможных осложнений при аборте. Теперь в списке присутствуют сердечно-сосудистые заболевания, рак молочной железы и аденомиоз.