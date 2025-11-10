Shot: Самолет с гумпомощью для Ямайки упал во двор частного дома во Флориде

За месяц до этого вертолет санитарной авиации упал в США — на борту судна находилось три человека. Он взлетел с территории медицинского центра Калифорнийского университета в Дэвисе, после чего упал на трассу около Сакраменто. Пассажиров госпитализировали с тяжелыми травмами.