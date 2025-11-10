Ричмонд
Shot: Самолет с гумпомощью для Ямайки упал во двор частного дома во Флориде

Самолет, перевозивший гуманитарную помощь для Ямайки, разбился на заднем дворе жилого дома в американском штате Флорида. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

Крушение легкомоторного самолета Beechcraft King Air в городе Корал-Спрингс было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Самолет едва не столкнулся с жилым домом, пробил забор и упал в озеро. Обломки машины раскиданы по всему заднему двору. Водолазы ищут пилота и пассажиров в озере. По предварительным данным, они погибли в результате инцидента.

Beechcraft направлялся на Ямайку с гуманитарной помощью, предназначенной для пострадавших от разрушительного урагана «Мелисса», говорится в публикации.

За месяц до этого вертолет санитарной авиации упал в США — на борту судна находилось три человека. Он взлетел с территории медицинского центра Калифорнийского университета в Дэвисе, после чего упал на трассу около Сакраменто. Пассажиров госпитализировали с тяжелыми травмами.