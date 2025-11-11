Ричмонд
Беременные студентки из Петербурга могут получить выплату до 100 тысяч рублей

Для этого будущая мама должна встать на учет в консультацию до 12 недель.

Источник: Комсомольская правда

Петербург оказывает меры поддержки для студентов с детьми. Если студентка забеременела, она может получить от государства выплату 100 тысяч рублей. Об этом сообщила Елена Фидрикова, председатель комитета по социальной политике в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

— Если студентка, обучающаяся на очном отделении, встала на учет в женской консультации до 12 недель беременности, ей выплачивается единовременная сумма в размере 100 тысяч рублей, — рассказала глава комитета. Она также добавила, что в Петербурге при беременности и рождении ребенка в возрасте от 19 до 24 лет единовременная выплата составляет 72 тысячи рублей, а ежемесячная выплата студенческим семьям теперь равна прожиточному минимуму.

Сейчас в Петербурге насчитывается 1,7 тысячи студенческих семей, из которых 660 уже имеют детей. Комитет по социальной политике стремится увеличить их число.