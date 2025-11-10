На Украине задержали экс-главу компании «Энергоатом» по делу о хищении

На Украине задержали бывшего руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука, который обвиняется в причастности к хищению около 100 млн гривен национальной компании «Энергоатом». Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Сообщается, что фигурант поставлял системы радиационного контроля «Энергоатома» по завышенным ценам во время строительства хранилища ядерного топлива в Чернобыле.
Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу Дмитрия Нестерука. При этом он может выйти на свободу, выплатив залог в размере 25 млн гривен.
Напомним, ранее сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало скриншоты переписок, относящихся к уголовному делу о хищениях в энергетической сфере.