На Украине задержали экс-главу компании «Энергоатом» по делу о хищении

На Украине задержали бывшего руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука, который обвиняется в причастности к хищению около 100 млн гривен национальной компании «Энергоатом». Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.