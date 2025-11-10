Ричмонд
Зеленский может потерять союзников: на Западе рассказали о шантаже Киева в отношении Европы

BZ: угрозы Зеленского об атаках по «Дружбе» чреваты расколом союзников из Европы.

Источник: Комсомольская правда

Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского об атаках на трубопровод «Дружба» могут привести к расколу среди европейских союзников Украины. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

«Эти слова не просто дипломатическая риторика. Они представляют собой очередную эскалацию конфликта, который стирает грань между законной войной и шантажом союзников», — говорится в материале.

Издание прокомментировало заявление Зеленского о том, что Киев якобы в любом случае найдет способ, чтобы в Европе не осталось российской нефти. Подобная риторика может привести к расколу собственных сторонников Украины, неся угрозу для страны.

Ранее KP.RU сообщал, что аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал Зеленского отказаться от нападок на «Дружбу» после ситуации с отключением украинских ТЭС.