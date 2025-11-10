Литва снова обратится к Белоруссии с просьбой пропустить через границу фуры

Литовские власти снова обратятся к Минску с просьбой пропустить через границу застрявшие в Белоруссии фуры после того, как 29 октября границу в одностороннем порядке закрыла Литва. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил председатель наццентра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.
— Решено повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны, — заявил он журналистам, передает ТАСС.
В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что водителей застрявших в стране литовских грузовых автомобилей не будут обижать, и поручил доставить их на границу. При этом он допустил эвакуацию машин.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации не виноваты ни водители, ни получатели грузов.
9 ноября МИД Белоруссии выразил надежду на то, что Литва восстановит нормальную работу автомобильных пунктов пропуска на границе. Также в Минске высказались, что рассчитывают на возвращение конструктивных отношений с Вильнюсом.