Путин поздравил «Российскую газету» с юбилеем

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил «Российскую газету» с 35-летием, пожелав коллективу издания покорения творческих вершин.
«Поздравляю вас со знаменательной датой — 35-летием выхода в свет первого номера “Российской газеты”. За минувшие годы ваше издание прошло большой, насыщенный путь и сегодня по праву считается одним из лидеров отечественного медиарынка», — отметил Путин в поздравлении, опубликованном в издании.
Глава государства отметил сплоченность коллектива газеты, верность лучшим профессиональным традициям, а также стремление журналистов «Российской газеты» быть «на острие» журналистской работы, вносить свой вклад в продвижение общенациональной информационной повестки.
«Убежден, что благодаря вашей оперативной и слаженной работе, плодотворному сотрудничеству с талантливыми авторами, публицистами, ведущими экспертами — “Российская газета” и впредь будет подавать пример ответственного отношения к делу, пользоваться признанием преданной читательской аудитории», — добавил президент, пожелав коллективу газеты «смело покорять творческие вершины, реализовывать новые интересные, перспективные проекты».
«Российская газета» является официальным печатным органом правительства РФ. Первый номер газеты вышел 11 ноября 1990 года.