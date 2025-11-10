Ричмонд
Девятиклассникам Ростовской области планируют упростить поступление в колледжи

Только два экзамена при поступлении в колледж намерены оставить девятиклассникам Дона.

Источник: Комсомольская правда

С 2026 года для девятиклассников Ростовской области планируют упростить поступление в колледжи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона, передает «Город N».

Донской регион присоединится к федеральному пилотному проекту. Девятиклассникам, поступающим в колледжи, нужно будет сдать только два экзамена вместо четырех. Обязательными станут русский язык и математика.

Для школьников, которые останутся в 10−11 классах, правила не изменятся. Они по-прежнему будут сдавать все четыре экзамена ОГЭ.

Новый подход позволит увеличить бюджетные места в колледжах. Приоритет отдадут важным для региона направлениям: машиностроению, металлообработке, радиоэлектронике, сельскому хозяйству, образованию и медицине.

Участие в проекте примут 45 донских колледжей, образовательные учреждения будут готовить специалистов по 160 востребованным профессиям. В 2025/2026 учебном году планируют принять свыше 23 тысяч студентов.

Пилотный проект уже тестируется в Москве, Петербурге и Липецкой области. В первый год более четверти девятиклассников из указанных регионов выбрали упрощенную схему. Результаты показали эффективность: бюджетные места в колледжах выросли на 30%, а число несдавших ОГЭ с первого раза снизилось на 40%.

Законопроект о включении Ростовской области в проект уже одобрен правительством. В ближайшее время его внесут на рассмотрение в Государственную Думу.

