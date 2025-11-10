Девятиклассникам Ростовской области планируют упростить поступление в колледжи

Пилотный проект уже тестируется в Москве, Петербурге и Липецкой области. В первый год более четверти девятиклассников из указанных регионов выбрали упрощенную схему. Результаты показали эффективность: бюджетные места в колледжах выросли на 30%, а число несдавших ОГЭ с первого раза снизилось на 40%.