Минэнерго Украины объявило об остановке работы двух ТЭС

Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области остановили работу в результате повреждений.

Источник: Аргументы и факты

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук выступила с заявлением, что Трипольская и Змиевская ТЭС в Киевской и Харьковской областях остановили работу в результате полученных повреждений.

«Работа Змиевской и Трипольской ТЭС была остановлена… Действительно, были повреждения… Работа по восстановлению ведется», — заявила глава минэнерго страны в эфире украинского телевидения.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы начали массово выезжать из Киева из-за частого отключения электроэнергии и отсутствия тепла в квартирах.