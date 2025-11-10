Минэнерго Украины объявило об остановке работы двух ТЭС

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук выступила с заявлением, что Трипольская и Змиевская ТЭС в Киевской и Харьковской областях остановили работу в результате полученных повреждений.
«Работа Змиевской и Трипольской ТЭС была остановлена… Действительно, были повреждения… Работа по восстановлению ведется», — заявила глава минэнерго страны в эфире украинского телевидения.
Напомним, ранее стало известно, что украинцы начали массово выезжать из Киева из-за частого отключения электроэнергии и отсутствия тепла в квартирах.