Боевики ВСУ обречены умереть в Купянске: военный оценил карту СВО 10 ноября

Две точки на карте СВО притягивают особенное внимание: Купянск и Покровск. Эти два города взяты в плотное окружение российскими военными, которые успешно купируют любые попытки боевиков ВСУ прорваться. О том, что сейчас происходит в Купянске и Покровске, aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.
Он отметил, что в этих городах остались лишь те военные, которыми командование ВСУ решило пожертвовать ради своих интересов.
«Советники НАТО знали об окружении Покровска и Купянска и заблаговременно скрылись с этих территорий, переместились в Днепропетровск, в Сумы и Харьков», — отметил Иванников.
По его словам, в котлах остались наемники, о судьбе которых командование ВСУ никогда не заботилось.
«Там остались нацисты “Правого сектора”*, которые принимали участие в карательных мероприятиях против мирного населения в Купянске и Покровске. Они пытаются из последних сил держаться и сопротивляться, потому что боятся попасть в плен. У них руки по локоть в крови, и они знают, что им придется иметь дело с российским правосудием и отбывать наказание за свои преступления», — сказал Иванников.
Нацисты силой удерживают в Купянске и Покровске мобилизованных украинцев, которые хотели бы сохранить свои жизни и сдаться в плен.
«Они буквально находят в заложниках у своих старших товарищей с нацистскими убеждениями и не имеют возможности сдаться в плен», — отметил Иванников.
Подполковник запаса уточнил, что из 5000 военных ВСУ в Покровске, о которых сообщалось ранее, сейчас осталось меньше половины.
«Боевики начали массово сдаваться в плен российским вооруженным силам, потому что понимают, что жизнь им дорога, и за интересы Зеленского и преступного киевского режима отдавать ее нет смысла. Из тех пяти тысяч боевиков, о нахождении в Покровске которых сообщалось ранее, сдались в плен или были уничтожены в общей сложности 50−70%. Осталось две тысячи боевиков, которые сейчас только и мечтают, как сдаться в плен. так как сопротивляться возможности у них нет ни физически, ни технически, ни морально», — сказал собеседник издания.
Он уточнил, что некоторые боевики ВСУ пытаются прорваться, переодевшись в гражданскую ошибку. Как объяснил Иванников, этим они только ухудшают свое положение. Он подчеркнул, что попытка бежать, переодевшись в гражданское, рассматривается как признание террористической сущности и попытка уйти от ответственности.
«В случае пленения таких “гражданских” будет проводиться проверка по требованиям не как к военнопленным, а как к террористам и уголовному элементу. То есть, гражданская одежда станет отягчающим вину фактором. Если боевики ВСУ попадают в плен в своем обмундировании, то они имеют право попасть в списки на обмен. Здесь же, если попадают в гражданской одежде, значит это террористы, которых будут обязательно судить и ни о каком обмене речь идти не может», — сказал Иванников.
Положение боевиков ВСУ, брошенных командованием в Покровске и Купянске, ухудшается с каждым часом. Все пути поставок продовольствия, боеприпасов и медикаментов перерезаны. У украинских военных остается только одна возможность выжить — бросить оружие и сдаться в плен.
*Организация признана в РФ экстремистской и террористической.