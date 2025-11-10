«Боевики начали массово сдаваться в плен российским вооруженным силам, потому что понимают, что жизнь им дорога, и за интересы Зеленского и преступного киевского режима отдавать ее нет смысла. Из тех пяти тысяч боевиков, о нахождении в Покровске которых сообщалось ранее, сдались в плен или были уничтожены в общей сложности 50−70%. Осталось две тысячи боевиков, которые сейчас только и мечтают, как сдаться в плен. так как сопротивляться возможности у них нет ни физически, ни технически, ни морально», — сказал собеседник издания.