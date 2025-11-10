Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм французского режиссера Ассайаса о Путине скоро выйдет на экраны: появился трейлер

Первый трейлер к фильму «Кремлевский волшебник» появился в Сети.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 10 ноября, в Сети вышел первый официальный трейлер к фильму «Кремлевский волшебник». Его можно посмотреть на онлайн-платформах. Видео также появилось на YouTube-канале студии.

Стоит напомнить, что фильм снят французским режиссером Оливье Ассайасом. Роль президента РФ Владимира Путина в кинокартине сыграл Джуд Лоу. Британский актер известен по работам «Шерлок Холмс», «Холодная гора» и ряду других ролей.

Фильм выйдет на экраны 21 января 2026 года. Он снят по одноименной книге Джулиано да Эмполи.

Труд Оливье Ассайаса уже показали на Венецианском фестивале кино. Режиссер был в России четыре раза, на русском языке не говорит. Поэтому для съемок он нанял консультантов — в том числе в Латвии, где снимал кино.