Фильм французского режиссера Ассайаса о Путине скоро выйдет на экраны: появился трейлер

В понедельник, 10 ноября, в Сети вышел первый официальный трейлер к фильму «Кремлевский волшебник». Его можно посмотреть на онлайн-платформах. Видео также появилось на YouTube-канале студии.
Стоит напомнить, что фильм снят французским режиссером Оливье Ассайасом. Роль президента РФ Владимира Путина в кинокартине сыграл Джуд Лоу. Британский актер известен по работам «Шерлок Холмс», «Холодная гора» и ряду других ролей.
Фильм выйдет на экраны 21 января 2026 года. Он снят по одноименной книге Джулиано да Эмполи.
Труд Оливье Ассайаса уже показали на Венецианском фестивале кино. Режиссер был в России четыре раза, на русском языке не говорит. Поэтому для съемок он нанял консультантов — в том числе в Латвии, где снимал кино.