Названы продукты, провоцирующие изжогу

— С зимним сезоном плотно ассоциируются цитрусовые (апельсин, мандарин, лимон): обычно их употребляют для поддержания иммунитета из-за их насыщенности витамином C. Тем не менее они также значительно повышают кислотность и могут провоцировать изжогу, — объяснила медик.