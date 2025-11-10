Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы продукты, провоцирующие изжогу

Гастроэнтеролог Исаева: яблоки и цитрусовые могут провоцировать изжогу.

Источник: Комсомольская правда

Попытки впрок запастись витамином С осенью может спровоцировать изжогу из-за большого количества кислоты в цитрусовых и других кислых фруктах и ягодах. Об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Ольга Исаева.

— С зимним сезоном плотно ассоциируются цитрусовые (апельсин, мандарин, лимон): обычно их употребляют для поддержания иммунитета из-за их насыщенности витамином C. Тем не менее они также значительно повышают кислотность и могут провоцировать изжогу, — объяснила медик.

Эксперт добавила, что яблоки и клюква при чрезмерном употреблении также могут приводить к негативным реакциям из-за повышения кислотности в желудке. Поэтому людям, часто страдающим от изжоги, лучше отказаться от насыщенных морсов и компотов.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что высокая кислотность киви тоже может вызвать изжогу и раздражение слизистой оболочки желудка, особенно у пациентов с гастритом и язвенной болезнью.

По данным 360.ru, употребление пищевой соды при изжоге может вызвать нежелательные последствия, включая расстройство пищеварения и вздутие живота.