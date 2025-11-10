Стало известно, в каком случае россиянам нужно платить налог на вклад в 2025 году

Несовершеннолетние владельцы доли в недвижимости должны уплачивать налог на имущество наравне со взрослыми, а обязанность по его уплате лежит на их родителях или опекунах, напомнил RT. При этом, несовершеннолетний собственник может быть признан налоговым должником, и в отношении него будут приниматься те же решения, что и в отношении любого неплательщика налогов.