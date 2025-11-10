Стало известно, в каком случае россиянам нужно платить налог на вклад в 2025 году

В ближайшие месяц россиянам необходимо заплатить налоги за 2024 год. В 2025 году оплату нужно внести не только за недвижимость и транспорт, но также и за вклады. Как облагается налогом банковский вклад, если он есть, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин.
— Не облагается доход со вкладов в пределах 210 тысяч рублей за 2024 год (это 21% от 1 млн рублей). Если проценты составили 244 тысяч рублей, сумма налога составит 4420 рублей. ФНС рассчитает сумму автоматически и включит ее в уведомление, — объяснил специалист.
Эксперт напомнил, что оплатить налоги следует до 1 декабря 2025 года. Сделать это можно через «Госуслуги» или по платежкам, поступившим от налоговой службы.
Несовершеннолетние владельцы доли в недвижимости должны уплачивать налог на имущество наравне со взрослыми, а обязанность по его уплате лежит на их родителях или опекунах, напомнил RT. При этом, несовершеннолетний собственник может быть признан налоговым должником, и в отношении него будут приниматься те же решения, что и в отношении любого неплательщика налогов.
Налоговый период традиционно сопровождается ростом активности мошенников, которые используют поддельные уведомления — ссылки на фишинговые сайты, где жертв просят «проверить задолженность» или «срочно оплатить налог», предупреждает 360.ru.