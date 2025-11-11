Движение по 6-ой линии Васильевского острова ограничат до апреля 2027 года

— В Красногвардейском районе с 11 по 15 ноября будет движение ограничат в боковом проезде Индустриального проспекта около домов 38, корпус 2, и 28, а также в проезде Ириновского проспекта рядом с домом 21, корпус 2, — рассказали в пресс-службе администрации. В Василеостровском районе с 11 ноября 2025 года по 21 апреля 2027 года будет ограничено движение по 6-й линии Васильевского острова от набережной реки Смоленки до Малого проспекта Васильевского острова.