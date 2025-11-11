Ричмонд
Движение по 6-ой линии Васильевского острова ограничат до апреля 2027 года

Также движение ограничат и в Красногвардейском районе.

Источник: Комсомольская правда

В двух районах Петербурга ограничат транспортное движение с 11 ноября. Дороги перекроют в Красногвардейском и Василеостровском районах. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

— В Красногвардейском районе с 11 по 15 ноября будет движение ограничат в боковом проезде Индустриального проспекта около домов 38, корпус 2, и 28, а также в проезде Ириновского проспекта рядом с домом 21, корпус 2, — рассказали в пресс-службе администрации. В Василеостровском районе с 11 ноября 2025 года по 21 апреля 2027 года будет ограничено движение по 6-й линии Васильевского острова от набережной реки Смоленки до Малого проспекта Васильевского острова.

Для получения подробной информации о временных ограничениях движения рекомендуется ознакомиться с картой на сайте ГАТИ.

Напомним, ранее в четырех районах Петербурга ограничили движение из-за ремонтных работ.