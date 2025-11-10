Ричмонд
Врач объяснила появление прыщей на голове

Гинеколог Овчарова: высыпания на голове могут быть вызваны гормональными сбоями.

Источник: Комсомольская правда

Высыпания на коже головы могут быть спровоцированы проблемами с гормональным фоном. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гинеколог Татьяна Овчарова.

— Первая из возможных причин — гормональные сбои. Избыток мужских половых гормонов, которые в норме есть и у женщин, заставляет сальные железы работать в усиленном режиме. Избыток кожного сала забивает протоки и вызывает воспаление — так появляются прыщи, — считает доктор.

Медик добавила, что, если высыпания частые, сопровождаются жирной кожей лица, выпадением волос, нерегулярным циклом, то — это веский повод проверить гормональный статус.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что к выпадению волос может привести и сбой в работе щитовидной железы, а также потеря баланса между эстрогенами, прогестероном и тестостероном.

Кроме того, при гинекологических заболеваниях, таких как синдром поликистозных яичников (СПКЯ) или врожденная гиперплазия коры надпочечников (ВГКН), может наблюдаться усиление угревой болезни, передает 360.ru.