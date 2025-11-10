Ричмонд
Жители Ростовской области слышали громкий звук во время угрозы БПЛА

Поздно вечером 10 ноября жители трех донских городов сообщили о громком звуке.

Источник: Комсомольская правда

Жители Батайска, Азова и Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях о громком звуке, который слышали поздно вечером 10 ноября. Грохот произошел через некоторое время после предупреждения о беспилотной опасности.

Где именно находился источник звука, неизвестно. Официальные комментарии относительно происшествия не пока поступали.

Напомним, предупреждение о беспилотной опасности действует с 21:56 вечера. Угрозу еще не сняли. Всем советуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.

