Россиянам перечислили признаки мошеннических сайтов

IT-эксперт Ратников: длинные ссылки и ошибки — признаки фишингового сайта.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники нередко создают сайты-двойники реальных компаний, от имени которых продают услуги и товары. Попадая на такой сайт, клиент перечисляет деньги средства злоумышленникам и остается ни с чем. Как определить фишинговый сайт, сообщил изданию «Газета.Ru» специалист в сфере IT Алексей Ратников.

— Если ссылка на заинтересовавший вас сайт пришла вам в мессенджер, по электронной почте или сообщении в соцсетях — это серьезный повод для повышения вашей бдительности. Километровые ссылки почти гарантированно являются подделкой. Кроме того, наличие грамматических ошибок и ошибок со знаками препинания — признак хитрых и неграмотных жуликов, — объяснил эксперт.

Собеседник издания также посоветовал обратить внимания на навязчивость рекламы, изобилие восторженных отзывов о товарах и услугах. Все это присутствует и на легитимных ресурсах, но зашкаливающее количество позитива может указывать на мошенников.

Искусственная срочность, эмоциональное давление, обещания быстрой выгоды и запрос персональных данных также признаки фишинга, передает телеканал «Царьград».

Специалисты напоминают, что нельзя сообщать посторонним номера банковских карт, паспортные данные и коды из СМС. Любую информацию нужно проверять самостоятельно. Для этого следует позвонить в официальную службу поддержки своего оператора или банка, напоминает 360.ru.