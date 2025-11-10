Россиянам перечислили признаки мошеннических сайтов

Мошенники нередко создают сайты-двойники реальных компаний, от имени которых продают услуги и товары. Попадая на такой сайт, клиент перечисляет деньги средства злоумышленникам и остается ни с чем. Как определить фишинговый сайт, сообщил изданию «Газета.Ru» специалист в сфере IT Алексей Ратников.
— Если ссылка на заинтересовавший вас сайт пришла вам в мессенджер, по электронной почте или сообщении в соцсетях — это серьезный повод для повышения вашей бдительности. Километровые ссылки почти гарантированно являются подделкой. Кроме того, наличие грамматических ошибок и ошибок со знаками препинания — признак хитрых и неграмотных жуликов, — объяснил эксперт.
Собеседник издания также посоветовал обратить внимания на навязчивость рекламы, изобилие восторженных отзывов о товарах и услугах. Все это присутствует и на легитимных ресурсах, но зашкаливающее количество позитива может указывать на мошенников.
Искусственная срочность, эмоциональное давление, обещания быстрой выгоды и запрос персональных данных также признаки фишинга, передает телеканал «Царьград».
Специалисты напоминают, что нельзя сообщать посторонним номера банковских карт, паспортные данные и коды из СМС. Любую информацию нужно проверять самостоятельно. Для этого следует позвонить в официальную службу поддержки своего оператора или банка, напоминает 360.ru.