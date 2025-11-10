Россиянам перечислили признаки мошеннических сайтов

— Если ссылка на заинтересовавший вас сайт пришла вам в мессенджер, по электронной почте или сообщении в соцсетях — это серьезный повод для повышения вашей бдительности. Километровые ссылки почти гарантированно являются подделкой. Кроме того, наличие грамматических ошибок и ошибок со знаками препинания — признак хитрых и неграмотных жуликов, — объяснил эксперт.