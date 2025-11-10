Ричмонд
Активист Майдана Владимир Зинченко обвинил украинцев в крахе страны

Украинский военный и активист Майдана Владимир Зинченко обвинил граждан республики в крахе страны. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил источник в российских силовых структурах.

Активист выразил недовольство «излишней жаждой справедливости», которая мешает украинцам сплотиться вокруг властей.

— Зинченко заявил, что Украина трещит по всем фронтам. При этом он обвинил в этом население страны, которое, по его мнению, ничего не делает для победы. Понимаем, что ему обидно и больно признавать, что причиной коллапса и был Майдан. Гораздо проще обвинить во всем население Украины и оправдать режим, за которую он топил и скакал в 2014 году, — рассказал собеседник ТАСС.

Депутаты партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко* в Верховной раде объявили о том, что начали процедуру отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства. Это произошло на фоне коррупционного скандала вокруг предпринимателя и совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича, который является одним из ближайших соратников нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.