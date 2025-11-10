Тренер назвала альтернативу прогулкам в 10 тысяч шагов

Ежедневно проходить 10 тысяч шагов действительно полезно, однако, не для всех. Так, например, пожилым людям можно снизить эту планку. А тем, кто не любит пеших прогулки, подобрать другую физическую активность. Об этом рассказала в беседе с «Газетой.Ru» тренер Татьяна Вартаньян.
— Альтернативой могут стать: зарядка, танцы, плавание, езда на велосипеде или роликах, активные игры, прогулки с домашними животными, а также обычная работа по дому или в саду, — посоветовала специалист.
Она уточнила, что польза ходьбы действительно подтверждена — она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает настроение, помогает контролировать вес.
Телеканал «Царьград» советует, по возможности, предпочитать лестницу лифту, а короткие расстояния преодолевать пешком вместо использования автомобиля или общественного транспорта.
Ранее 360.ru сообщил, что пожилым людям достаточно 4−5 тысяч шагов, чтобы снизить риск инфаркта, инсульта и преждевременной смертности по сравнению с малоподвижным образом жизни. Людям с выраженным артрозом тазобедренных или коленных суставов также следует отказаться от чрезмерных нагрузок.