Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер назвала альтернативу прогулкам в 10 тысяч шагов

Тренер Вартаньян: танцы и работа по дому могут стать альтернативой 10 тыс. шагов.

Источник: Комсомольская правда

Ежедневно проходить 10 тысяч шагов действительно полезно, однако, не для всех. Так, например, пожилым людям можно снизить эту планку. А тем, кто не любит пеших прогулки, подобрать другую физическую активность. Об этом рассказала в беседе с «Газетой.Ru» тренер Татьяна Вартаньян.

— Альтернативой могут стать: зарядка, танцы, плавание, езда на велосипеде или роликах, активные игры, прогулки с домашними животными, а также обычная работа по дому или в саду, — посоветовала специалист.

Она уточнила, что польза ходьбы действительно подтверждена — она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает настроение, помогает контролировать вес.

Телеканал «Царьград» советует, по возможности, предпочитать лестницу лифту, а короткие расстояния преодолевать пешком вместо использования автомобиля или общественного транспорта.

Ранее 360.ru сообщил, что пожилым людям достаточно 4−5 тысяч шагов, чтобы снизить риск инфаркта, инсульта и преждевременной смертности по сравнению с малоподвижным образом жизни. Людям с выраженным артрозом тазобедренных или коленных суставов также следует отказаться от чрезмерных нагрузок.