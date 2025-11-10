Тренер назвала альтернативу прогулкам в 10 тысяч шагов

Ежедневно проходить 10 тысяч шагов действительно полезно, однако, не для всех. Так, например, пожилым людям можно снизить эту планку. А тем, кто не любит пеших прогулки, подобрать другую физическую активность. Об этом рассказала в беседе с «Газетой.Ru» тренер Татьяна Вартаньян.