Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура окрасились в синий цвет 10 ноября

10 ноября Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура подсветились синим светом в рамках проекта «Мечты сбываются» от благотворительного фонда «Бумажная птица». Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». По словам организаторов проекта, синий цвет символизирует надежду и поддержку.
— Такая подсветка — это не только впечатляющее зрелище, но и символ солидарности с теми, кто нуждается в помощи, — отметили создатели проекта.
Проект «Мечты сбываются» существует в Петербурге уже 22 года. Он объединяет людей по всей стране, которые помогают исполнить желания тех, кто страдает тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. За время работы проекта было исполнено более 8 тысяч мечтаний.
Напомним, художественная подсветка появится на шести мостах Петербурга в 2026 году. Подсветка появится на Большом Ижорском мосту в Колпинском районе.