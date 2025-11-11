Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура окрасились в синий цвет 10 ноября

Проект «Мечты сбываются» существует в Петербурге уже 22 года. Он объединяет людей по всей стране, которые помогают исполнить желания тех, кто страдает тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. За время работы проекта было исполнено более 8 тысяч мечтаний.