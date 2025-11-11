Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура окрасились в синий цвет 10 ноября

Три главных моста Петербурга подсветили вечером 10 ноября.

Источник: tvspb.ru

10 ноября Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура подсветились синим светом в рамках проекта «Мечты сбываются» от благотворительного фонда «Бумажная птица». Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». По словам организаторов проекта, синий цвет символизирует надежду и поддержку.

— Такая подсветка — это не только впечатляющее зрелище, но и символ солидарности с теми, кто нуждается в помощи, — отметили создатели проекта.

Проект «Мечты сбываются» существует в Петербурге уже 22 года. Он объединяет людей по всей стране, которые помогают исполнить желания тех, кто страдает тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. За время работы проекта было исполнено более 8 тысяч мечтаний.

Напомним, художественная подсветка появится на шести мостах Петербурга в 2026 году. Подсветка появится на Большом Ижорском мосту в Колпинском районе.