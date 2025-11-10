В США самолет врезался в пальму и упал в пруд на частной территории: что известно о ЧП

В США произошел авиаинцидент. Легкомоторный самолет потерпел крушение во Флориде. Он упал в пруд, врезавшись в пальму. Борт рухнул на заднем дворе частного дома, свидетельствуют кадры из видео местных СМИ.
Судя по всему, самолет был технически неисправен. Пилот не смог предотвратить крушение. Борт при падении также врезался в забор частного дома.
Известно, что самолет следовал на Ямайку. На борту находилась гуманитарная помощь для пострадавших от урагана. Информации о погибших и выживших не поступало.
Авиакатастрофа случилась и в России. В Дагестане 7 ноября упал вертолет. На борту находились сотрудники кизлярского предприятия. В результате аварии погибли пять человек. Трагедия унесла жизни замглавы производства, трех специалистов и бортпроводника.