Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США самолет врезался в пальму и упал в пруд на частной территории: что известно о ЧП

Легкомоторный самолет потерпел крушение на заднем дворе дома во Флориде.

Источник: Комсомольская правда

В США произошел авиаинцидент. Легкомоторный самолет потерпел крушение во Флориде. Он упал в пруд, врезавшись в пальму. Борт рухнул на заднем дворе частного дома, свидетельствуют кадры из видео местных СМИ.

Судя по всему, самолет был технически неисправен. Пилот не смог предотвратить крушение. Борт при падении также врезался в забор частного дома.

Известно, что самолет следовал на Ямайку. На борту находилась гуманитарная помощь для пострадавших от урагана. Информации о погибших и выживших не поступало.

Авиакатастрофа случилась и в России. В Дагестане 7 ноября упал вертолет. На борту находились сотрудники кизлярского предприятия. В результате аварии погибли пять человек. Трагедия унесла жизни замглавы производства, трех специалистов и бортпроводника.