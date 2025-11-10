Лудоманам в России приготовили неприятный «сюрприз»

«Документ предусматривает запрет на прием ставок с использованием кредитных карт. Обязанность по отказу на проведение таких финансовых операций авторы предлагают возложить на банки-эмитенты (тех, кто выпускает карты). Они при проверке должны ориентироваться на присвоенные в рамках платежной системы коды или иные идентификаторы, свидетельствующие, что перевод осуществляется в пользу букмекера или тотализатора», — на официальное решение профильной комиссии ссылаются «Ведомости».