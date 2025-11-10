В РФ начали тестировать 24-часовой период охлаждения интернета для сим-карт: чьи карты заблокируют и что делать

Система проходит тестирование во всех регионах страны с 10 ноября, об этом информирует Минцифры. Внимание операторов связи привлекают сим-карты с российскими номерами, приехавшие из-за границы. В случае обнаружения такой карты на территории РФ на ней могут временно заблокировать возможность выхода в интернет и отправку SMS. Такая же реакция может последовать, если сим-карта не используется в течение 72 часов, в том числе если телефон был отключён.