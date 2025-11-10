В РФ начали тестировать 24-часовой период охлаждения интернета для сим-карт: чьи карты заблокируют и что делать

Россияне, вернувшиеся из-за границы или редко использующие свои мобильные телефоны, могут столкнуться с временной блокировкой своих сим-карт. Таким образом действует так называемый период охлаждения — мера, направленная на защиту от несанкционированного проникновения беспилотников на российскую территорию.
Период охлаждения сим-карт: кого коснется.
Система проходит тестирование во всех регионах страны с 10 ноября, об этом информирует Минцифры. Внимание операторов связи привлекают сим-карты с российскими номерами, приехавшие из-за границы. В случае обнаружения такой карты на территории РФ на ней могут временно заблокировать возможность выхода в интернет и отправку SMS. Такая же реакция может последовать, если сим-карта не используется в течение 72 часов, в том числе если телефон был отключён.
Блокировка может продлиться сутки. При этом владелец сим-карты может разблокировать её, следуя присланной в смс инструкции или позвонив в службу поддержки и подтвердив свою личность. На сайте каждого оператора мобильной связи размещены инструкции о том, как себя вести в случае блокировки карты.
Период охлаждения сим-карт и защита от БПЛА.
Объясняем, как это связано с защитой от беспилотников. БПЛА используют сим-карты для навигации, то есть для построения маршрута полёта до точки, в которой планируется произвести атаку. Если карту заблокировать, дрон просто потеряется в пространстве или упадёт.
В Минцифры подчеркнули, что ограничения касаются только пользования мобильным интернетом и смс, во время «периода охлаждения» звонки по мобильной связи будут по-прежнему доступны.
Для чего необходим период охлаждения сим-карт.
Ранее в Госдуме объяснили, что период охлаждения вводится не как мера ограничения для россиян, а как мера для снижения рисков атаки вражеских дронов. Это новый шаг в переосмыслении цифровой безопасности. Контроль за использованием SIM-карт является вопросом национальной безопасности страны в условиях конфликта, сказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
Напомним, с ноября 2025 года российские операторы связи смогут блокировать лишние SIM-карты, если по итогам проверки выяснится, что на одного человека оформлено более 20 номеров. Абоненты, у которых количество номеров превышает этот предел, должны самостоятельно расторгнуть лишние договоры до 1 ноября.
Тем временем невозможность передачи данных и установления соединения между пользователями на территории России и других государств теперь официально внесена в перечень угроз устойчивости и безопасности интернета.