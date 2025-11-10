Ветеринар раскрыл, как проявляется осенняя хандра у домашних питомцев

Оказывается, осенняя хандра может быть не только у людей, но и у их хвостатых любимцев — кошек и собак. Ухудшение самочувствия, грусть и нежелание заниматься любимыми делами — все это свойственно пушистым не меньше, чем нам. Об этом заявил в разговоре с «РИАМО» ветеринар Михаил Шеляков.