Ветеринар раскрыл, как проявляется осенняя хандра у домашних питомцев

Ветеринар Шеляков: у домашних питомцев тоже может быть осенняя хандра.

Источник: Комсомольская правда

Оказывается, осенняя хандра может быть не только у людей, но и у их хвостатых любимцев — кошек и собак. Ухудшение самочувствия, грусть и нежелание заниматься любимыми делами — все это свойственно пушистым не меньше, чем нам. Об этом заявил в разговоре с «РИАМО» ветеринар Михаил Шеляков.

— Домашние животные, как и люди, могут неважно себя чувствовать осенью. Они также могут испытывать усталость, вялость и плохое настроение, — сообщил специалист.

Ветврач обратил внимание, что питомцы также могут считывать негативное эмоциональное состояние своего хозяина. А значит, если владелец чувствует себя неважно, состояние любимца только ухудшится. Поэтому, осенью и в периоды стресса эксперт советует уделять хвостатым максимум заботы и внимания.

Ранее 360.ru рассказал, что стресс у животных может проявляться по-разному: у кошек на фоне стресса развивается цистит, а у собак — дерматит, вызванный лизанием лап. Случаи сердечных заболеваний на фоне стресса у кошек и собак также случаются, но значительно реже, чем у людей.

Применение жеста «злая рука» для устрашения кошек может стать причиной тяжелого стресса для животных, что в отдельных случаях может привести к трагическим последствиям. Такой жест воспринимается питомцами как непосредственная угроза, что может вызвать у них агрессивное поведение и психологическое напряжение, предупредил телеканал «Царьград».